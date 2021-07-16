МЧС уточнило число пассажиров экстренно севшего самолёта в Томской области
На борту совершившего экстренную посадку в Томской области самолёта Ан-28 находились 18 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
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«По уточнённым данным, на борту самолёта находилось 18 человек», — приводит ТАСС слова замначальника ГУ МЧС России по Томской области Евгения Башкатова.
Ранее стало известно, что все пассажиры Ан-28 живы.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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