МЧС уточнило число пассажиров экстренно севшего самолёта в Томской области

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На борту совершившего экстренную посадку в Томской области самолёта Ан-28 находились 18 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
МЧС уточнило число пассажиров экстренно севшего самолёта в Томской области
  • © сайт авиакомпании "Сила"

«По уточнённым данным, на борту самолёта находилось 18 человек», — приводит ТАСС слова замначальника ГУ МЧС России по Томской области Евгения Башкатова.

Ранее стало известно, что все пассажиры Ан-28 живы

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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