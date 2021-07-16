Глава Томской области поблагодарил пилотов найденного Ан-28 за профессионализм

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил пилотов совершившего жёсткую посадку Ан-28 за профессионализм. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы. Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь, мы развезём по домам», — приводит слова Жвачкина пресс-служба.

Ранее стало известно, что все люди, находившиеся на борту самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, живы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.