Очевидец рассказал о ДТП с тремя пострадавшими детьми в Москве

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Очевидец рассказал побдробности ДТП на западе Москвы, в котором автомобиль сбил трёх детей на пешеходном переходе.
Очевидец рассказал о ДТП с тремя пострадавшими детьми в Москве
  • ©wikimedia

«За рулём была дама лет 20, как мне показалось. Она влетела на пешеходный переход и смела детей», — цитирует «Вечерняя Москва» очевидца Олега Севастьянова.

Он отметил, что один из детей лежал без чувств, второго понесли в машину скорой помощи.

Севастьянов уточнил, что коляска, в которой перевозили одного из детей, была рядом с пешеходным переходом.

Автомобиль Mazda сбил мальчиков пяти и четырёх лет, а также девятимесячного младенца в коляске, они вместе с двумя взрослыми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов. Основной удар приняли на себя дети.

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