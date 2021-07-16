В клубах «Активное долголетие» более 30 тысяч пенсионеров Подмосковья привились от COVID-19

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В Московской области более 30 тыс. пенсионеров вакцинировались от коронавируса в клубах «Активное долголетие». Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.
В клубах «Активное долголетие» более 30 тысяч пенсионеров Подмосковья привились от COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Более 30 тыс. жителей старшего возраста прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в клубах «Активное долголетие». Записаться на процедуру достаточно просто — можно позвонить в клуб или обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства», — передаёт слова Каклюгиной телеканал «360».

Она уточнила, что в клубах «Активное долголетие» работает 40 пунктов вакцинации от COVID-19.

В то же время в проекте «Активное долголетие» участвуют почти 65 тыс. жителей области.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию.

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