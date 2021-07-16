На Кубани увеличен штраф за неуплату парковки

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Депутаты Краснодарского края увеличили штраф за неуплату парковки с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
На Кубани увеличен штраф за неуплату парковки
  • РИА Новости

«14 июля на 59-й сессии кубанского парламента внесли изменения в ст. 3.10 закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях». Размер штрафа увеличился в три раза: с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей», — сообщают «Юга.ру».

Отмечается, что повысить штраф предложили в мэрии Сочи.

Там указали на то, что в городе повышенная нагрузка на улично-дорожную сеть, особенно в курортный сезон.

Председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко согласился, что данная проблема актуальна для многих крупных городов региона.

Ранее стало известно, что туристы, которые приедут на курорты Краснодарского края в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны сами обратиться к врачам для вакцинации от коронавируса в течение трёх дней после заселения, иначе им будет грозить штраф до 30 тыс. рублей.

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