На Кубани рассказали о штрафе для непривитых туристов

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Туристы, которые приедут на курорты Краснодарского края в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны сами обратиться к врачам для вакцинации от коронавируса в течение трёх дней после заселения, иначе им будет грозить штраф до 30 тыс. руб.

«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. руб.», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

С 1 августа предоставившим только результаты ПЦР-теста туристам нужно также предоставить добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех суток после заезда в отель.

Обращаться в прививочный пункт нужно самостоятельно.

Ранее власти Кубани разрешили принимать туристов, готовых привиться от коронавируса по прибытии в регион.

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