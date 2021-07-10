На Кубани рассказали о штрафе для непривитых туристов

Туристы, которые приедут на курорты Краснодарского края в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны сами обратиться к врачам для вакцинации от коронавируса в течение трёх дней после заселения, иначе им будет грозить штраф до 30 тыс. руб.

«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. руб.», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

С 1 августа предоставившим только результаты ПЦР-теста туристам нужно также предоставить добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех суток после заезда в отель.

Обращаться в прививочный пункт нужно самостоятельно.

Ранее власти Кубани разрешили принимать туристов, готовых привиться от коронавируса по прибытии в регион.