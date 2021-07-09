На Кубани разрешили принимать готовых привиться по прибытии туристов

Власти Кубани разрешили принимать туристов, готовых привиться от коронавируса по прибытии в регион. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трёх дней со дня заселения», — написал политик в своём Telegram-канале.

По его словам, решение принято вместо с вице-премьером Татьяной Голиковой, его поддержала и главный санитарный врач региона Мария Потёмкина.

Кондратьев заверил, что проблем с вакциной не будет — уже направлено письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тыс. доз препарата.

С 1 июля Кубань принимает привитых от COVID-19, а также переболевших коронавирусом туристов.