В Краснодарском крае уточнили правила приёма туристов
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
«С 1 июля и с 1 августа в отели и гостиницы Кубани смогут заселяться туристы с документом о перенесённом коронавирусе. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» подписал губернатор Вениамин Кондратьев», — говорится в заявлении.
24 июня стало известно, что с 1 июля отели Краснодарского края начнут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
При этом Роспотребнадзор рекомендовал властям региона допускать на курорты региона, кроме вакцинированных, ещё и тех, кто переболел COVID-19 или не может сделать прививку по медицинским показаниям.