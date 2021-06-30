В Краснодарском крае уточнили правила приёма туристов

Власти Краснодарского края заявили, что с 1 июля в регионе будут принимать привитых от COVID-19, а также переболевших коронавирусом туристов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

«С 1 июля и с 1 августа в отели и гостиницы Кубани смогут заселяться туристы с документом о перенесённом коронавирусе. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» подписал губернатор Вениамин Кондратьев», — говорится в заявлении.

24 июня стало известно, что с 1 июля отели Краснодарского края начнут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

При этом Роспотребнадзор рекомендовал властям региона допускать на курорты региона, кроме вакцинированных, ещё и тех, кто переболел COVID-19 или не может сделать прививку по медицинским показаниям.