Власти Московской области согласовали порядок посещения МАКС-2021

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Посетить Международный авиационно-космический салон (МАКС) можно будет без QR-кода при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.
Власти Московской области согласовали порядок посещения МАКС-2021
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт авиасалона.

Гости, которые не успевают получить QR-код, смогут пройти на выставку при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Как уточняется, его нужно сделать не позднее чем за трое суток до посещения выставочного комплекса.

Авиасалон МАКС-2021 будет проходить в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

В июне стало известно, что «Рособоронэкспорт» на МАКС-21 впервые представит военно-транспортный самолёт Ил-112В и гражданский Ил-114-300.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.

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