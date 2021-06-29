«Рособоронэкспорт» представит самолёты Ил-112В и Ил-144-300

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«Рособоронэкспорт» в ходе авиакосмического салона МАКС-21 впервые представит военно-транспортный самолёт Ил-112В и гражданский Ил-114-300.
«Рособоронэкспорт» представит самолёты Ил-112В и Ил-144-300
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В 2021 году мы пригласили более 120 делегаций из 65 стран мира и собираемся впервые представить им самолёты Ил-112В, Ил-114-300», — говорится в сообщении предприятия.

Также впервые будут представлены вертолёты Ка-32А11М, «Ансат-М», Ми-171А3 и зенитный ракетный комплекс большой дальности С-350 «Витязь».

Отмечается, что «Рособоронэкспорт» будет официальным спонсором салона МАКС-2021.

23 марта стало известно, что авиасалон МАКС состоится в 2021 году, более 40 стран намерены принять в нём участие, сообщает Минпромторг России.

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