Авиасалон МАКС состоится в 2021 году, более 40 стран намерены принять в нём участие, сообщает Минпромторг России.

«Самое главное — МАКС состоится, это решение согласовано», — цитирует ведомство министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Он отметил, что мероприятие необходимо провести на неизменно высоком уровне, как и всегда.

По его словам, уже есть ясность по участию ключевых предприятий России.

В министерстве отметили, что намерение принять участие в авиасалоне уже выразили представители более 40 стран.

Ранее в Минпромторге России сообщили, что подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии между Авиационным комплексом имени С.В. Ильюшина (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе госкорпорации «Ростех») и венгерской компанией Aviation Engineering.