Минпромторг сообщил о подписании договора на производство Ил-103 в Венгрии

В Минпромторге России сообщили, что подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии между Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе госкорпорации «Ростех») и венгерской компанией Aviation Engineering.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что стороны «договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии лёгкого многоцелевого самолёта Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ».

«Обновлённый Ил-103М будет представлять собой модернизированную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырёхместного самолёта с поршневым двигателем. Он сочетает высокие аэродинамические характеристики, комфортную просторную кабину, надёжный двигатель и современную авионику. Эксплуатация самолёта возможна в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе с грунтовым покрытием. Предусмотрена возможность безангарного хранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с послом Венгрии в Москве Норбертом Конкоем.