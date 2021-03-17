Минпромторг сообщил о подписании договора на производство Ил-103 в Венгрии

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В Минпромторге России сообщили, что подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии между Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе госкорпорации «Ростех») и венгерской компанией Aviation Engineering. 
Минпромторг сообщил о подписании договора на производство Ил-103 в Венгрии
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что стороны «договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии лёгкого многоцелевого самолёта Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ».

«Обновлённый Ил-103М будет представлять собой модернизированную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырёхместного самолёта с поршневым двигателем. Он сочетает высокие аэродинамические характеристики, комфортную просторную кабину, надёжный двигатель и современную авионику. Эксплуатация самолёта возможна в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе с грунтовым покрытием. Предусмотрена возможность безангарного хранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с послом Венгрии в Москве Норбертом Конкоем.

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