Минпромторг сообщил о подписании договора на производство Ил-103 в Венгрии
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что стороны «договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии лёгкого многоцелевого самолёта Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ».
«Обновлённый Ил-103М будет представлять собой модернизированную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырёхместного самолёта с поршневым двигателем. Он сочетает высокие аэродинамические характеристики, комфортную просторную кабину, надёжный двигатель и современную авионику. Эксплуатация самолёта возможна в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе с грунтовым покрытием. Предусмотрена возможность безангарного хранения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с послом Венгрии в Москве Норбертом Конкоем.