В «Единой России» намерены предложить меры по сдерживанию цен на продукты

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В «Единой России» намерены представить предложения по сдерживанию цен на основные продукты. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В «Единой России» намерены предложить меры по сдерживанию цен на продукты
  • Pixabay

«В регионах идёт обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете», — сказал он на онлайн-совещании с региональными отделениями «Единой России».

Турчак добавил, что проблема повышения цен касается каждого жителя России. По его словам, партия до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации в каждом российском регионе.

«Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», — добавил Турчак.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.

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