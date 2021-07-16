Сомнолог рассказала о негативном влиянии жары на иммунитет человека

Руководитель сомнологической службы «Унисон» врач невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, что жара приводит к нарушению сна, что влечёт за собой снижение иммунитета и повышает риск вирусных заболеваний.

Так, особенно осторожными нужно быть людям, склонным к повышению артериального давления, предупредила врач в беседе с радио Sputnik.

По её словам, даже одна бессонная ночь повышает риск заболеть в несколько раз, что особенно опасно во время пандемии COVID-19.

«Если человек плохо спит, то достаточно одной такой ночи, чтобы снизить количество Т-клеток, которые отвечают за иммунитет. Даже одна бессонная ночь или ночь с некачественным сном повышает риски заболеть в несколько раз. Риск заболеть увеличивается и для вирусных заболеваний», — отметила Царёва.

Ранее инфекционист, врач высшей категории София Русанова в беседе с URA.RU выразила мнение, что россияне должны иметь при себе от пяти до семи защитных масок ежедневно.