Сомнолог рассказала о негативном влиянии жары на иммунитет человека
- РИА Новости
Так, особенно осторожными нужно быть людям, склонным к повышению артериального давления, предупредила врач в беседе с радио Sputnik.
По её словам, даже одна бессонная ночь повышает риск заболеть в несколько раз, что особенно опасно во время пандемии COVID-19.
«Если человек плохо спит, то достаточно одной такой ночи, чтобы снизить количество Т-клеток, которые отвечают за иммунитет. Даже одна бессонная ночь или ночь с некачественным сном повышает риски заболеть в несколько раз. Риск заболеть увеличивается и для вирусных заболеваний», — отметила Царёва.
Ранее инфекционист, врач высшей категории София Русанова в беседе с URA.RU выразила мнение, что россияне должны иметь при себе от пяти до семи защитных масок ежедневно.