В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве в выходные

Короткая ссылка
В Москве в выходные ожидается аномальная температура до +32 °С. Об этом сообщает городское управление МЧС России.
В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве в выходные
  • Reuters

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17—18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +30…+32 °С», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали избегать перегрева на солнце и носить одежду светлых тонов и головной убор.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что комфортная температура с небольшими дождями в Московской области наступит в третьей декаде июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить