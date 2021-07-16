В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве в выходные

В Москве в выходные ожидается аномальная температура до +32 °С. Об этом сообщает городское управление МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17—18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +30…+32 °С», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали избегать перегрева на солнце и носить одежду светлых тонов и головной убор.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что комфортная температура с небольшими дождями в Московской области наступит в третьей декаде июля.