В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве в выходные
- Reuters
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17—18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +30…+32 °С», — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендовали избегать перегрева на солнце и носить одежду светлых тонов и головной убор.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что комфортная температура с небольшими дождями в Московской области наступит в третьей декаде июля.