Синоптик рассказал, когда в Московской области спадёт жара

Комфортная температура с небольшими дождями в Московской области наступит в третьей декаде июля, сообщил в эфире «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Мы видим, что растут облака, предвещая возможные сухие грозы. Спадёт жара, наверно, не раньше выходных. До этого времени будут высокие температуры, местами до +33 °С. И отдельные кратковременные дожди с возможностью града начиная с пятницы», — сказал специалист.

Он добавил, что в конце месяца будет комфортная температура +21...+24 °С с небольшими дождями.

Шувалов напомнил, что «настоящий тропический дождь» прошёл в Лондоне, Брюсселе и Париже, после чего там похолодало, а в Игарке и Салехарде были зафиксированы минимальные ночные температуры — чуть выше 0 °С.

14 июля в Москве повторился температурный рекорд 1951 года, столбики термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ поднялись до +34,1 °С.