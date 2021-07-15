Синоптик рассказал, когда в Московской области спадёт жара
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«Мы видим, что растут облака, предвещая возможные сухие грозы. Спадёт жара, наверно, не раньше выходных. До этого времени будут высокие температуры, местами до +33 °С. И отдельные кратковременные дожди с возможностью града начиная с пятницы», — сказал специалист.
Он добавил, что в конце месяца будет комфортная температура +21...+24 °С с небольшими дождями.
Шувалов напомнил, что «настоящий тропический дождь» прошёл в Лондоне, Брюсселе и Париже, после чего там похолодало, а в Игарке и Салехарде были зафиксированы минимальные ночные температуры — чуть выше 0 °С.
14 июля в Москве повторился температурный рекорд 1951 года, столбики термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ поднялись до +34,1 °С.