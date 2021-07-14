В Москве повторился температурный рекорд 1951 года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве в среду повторён рекорд тепла 1951 года», — цитирует РИА Новости Тишковца.

Синоптик сообщил, что «столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до +34,1 °С».

«Это второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток», — добавил он.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.