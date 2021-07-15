Вильфанд ожидает «пятнистые» дожди в Московской области

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В Москве и Подмосковье до конца недели ожидается жара с крайне локальными «пятнистыми» дождями, это связано с разрушением антициклона над столичным регионом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд ожидает «пятнистые» дожди в Московской области
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«Сейчас в атмосфере фиксируется неустойчивость, и в ближайшие дни, конечно же, будут кратковременные дожди и даже грозы. И сегодня осадки прогнозируются в разных районах Московской области. Но очень пятнистые — с масштабом распространения до 3—5 км. Это значит, что уже в 10 км от места осадков будет сиять солнце. И это типичная ситуация для разрушающегося антициклона. Такая же погода ожидается в выходные», — сказал Вильфанд «Радио 1».

Он отметил, что при грозах ветер будет усиливаться до 15—17 м/с.

Специалист добавил, что погода изменится в начале следующей недели, в понедельник и вторник осадки будут уже более заметными.

Ранее московские власти призвали быть внимательными на улице из-за непогоды.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что дождливая погода в столице будет наблюдаться в ближайшие несколько дней.

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