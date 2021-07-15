Синоптик спрогнозировал сохранение дождливой погоды в Москве в ближайшие дни

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что дождливая погода в Москве будет наблюдаться в ближайшие несколько дней.
Синоптик спрогнозировал сохранение дождливой погоды в Москве в ближайшие дни
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Как он отметил ТАСС, ливни, грозы и град периодически будут накрывать разные районы столицы.

«Эта история будет теперь в ежедневном порядке. Эти грозовые облака мозаично будут время от времени накрывать ливнями, грозами, градом. Завтра тоже сохраняется вероятность, в выходные будет чуть попроще», — рассказал он.

Как пояснил Тишковец, в выходные дни в Москве ливни немного утихнут и будет больше солнца.

Ранее власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды.

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