Синоптик спрогнозировал сохранение дождливой погоды в Москве в ближайшие дни
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Как он отметил ТАСС, ливни, грозы и град периодически будут накрывать разные районы столицы.
«Эта история будет теперь в ежедневном порядке. Эти грозовые облака мозаично будут время от времени накрывать ливнями, грозами, градом. Завтра тоже сохраняется вероятность, в выходные будет чуть попроще», — рассказал он.
Как пояснил Тишковец, в выходные дни в Москве ливни немного утихнут и будет больше солнца.
Ранее власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды.