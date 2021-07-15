Власти Москвы предупредили жителей города о дожде и сильном ветре

Власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, с 13:00 и до конца дня в столице ожидаются гроза, кратковременный дождь, порывы ветра до 17 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы рекомендовали столичным ресторанам закрыть летние веранды из-за грозы.