Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы

В пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы рекомендовали столичным ресторанам закрыть летние веранды из-за грозы.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе... просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — цитирует ведомство РИА Новости.

Отмечается, что департамент также заявил о необходимости укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее сообщалось, что 15 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза.