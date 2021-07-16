В одном из сёл ЯНАО цены на овощи и фрукты повысили на 150%
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт окружной прокуратуры.
«Установлено, что индивидуальными предпринимателями Красноселькупа было допущено на 150% завышение цен на морковь, яблоки, капусту и другие продукты. Прокурор района внёс предпринимателям представления об устранении нарушений закона», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, было возбуждено административное дело в отношении должностных лиц и предпринимателей.
Как сообщал ранее сайт «Аргументы и Факты», Росстат опубликовал список наиболее подорожавших в мае продуктов.