Колокольцев совершил рабочую поездку в Иркутскую область

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку в Иркутскую область.
Колокольцев совершил рабочую поездку в Иркутскую область
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Министр провёл совещание с руководством ГУ МВД России по Иркутской области, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.

В рамках совещания Колокольцев потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов в Госдуму.

Он призвал организовать тесное взаимодействие между разными правоохранительными ведомствами, избирательными комиссиями и местными органами власти.

Ранее Колокольцев представил личному составу новых руководителей территориальных органов МВД России по Магаданской области и Удмуртской Республике.

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