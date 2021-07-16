Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку в Иркутскую область.

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Министр провёл совещание с руководством ГУ МВД России по Иркутской области, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.

В рамках совещания Колокольцев потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов в Госдуму.

Он призвал организовать тесное взаимодействие между разными правоохранительными ведомствами, избирательными комиссиями и местными органами власти.

Ранее Колокольцев представил личному составу новых руководителей территориальных органов МВД России по Магаданской области и Удмуртской Республике.