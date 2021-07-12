Колокольцев представил личному составу новых глав МВД по Магаданской области и Удмуртии

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей территориальных органов МВД России по Магаданской области и Удмуртской Республике.

«Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил личному составу начальника УМВД России по Магаданской области генерал-майора полиции Александра Постовалова и министра внутренних дел по Удмуртской Республике полковника полиции Максима Тихонова. Они назначены на должности указом президента Российской Федерации», — приводит слова официального представителя МВД России Ирины Волк сайт «МВД Медиа».

Уточняется, что до настоящего времени Постовалов являлся заместителем начальника ГУ МВД России по Свердловской области — начальником полиции, а Тихонов занимал аналогичную должность в УМВД России по Калужской области.

В ходе речи Колокольцев обозначил ряд направлений, которые требуют приоритетного внимания вновь назначенных руководителей.

Это прежде всего состояние учётно-регистрационной дисциплины и вопрос функционирования дежурных частей.

Кроме того, глава МВД России дал коллегам поручения об активизации работы в сфере противодействия коррупции, криминальным посягательствам в сфере экономики, незаконному обороту наркотиков.

В марте Владимир Колокольцев представил личному составу пяти территориальных органов внутренних дел новых руководителей.