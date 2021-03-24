Колокольцев представил личному составу новых глав пяти территориальных органов внутренних дел
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- РИА Новости
Об этом сообщает «МВД Медиа».
Полковник полиции Иван Бахилов назначен министром внутренних дел по Республике Адыгея, генерал-майор полиции Павел Гаврилин — начальником УМВД России по Пензенской области, полковник полиции Максим Кузнецов — начальником УМВД России по Ненецкому автономному округу, полковник полиции Александр Соловьёв — министром внутренних дел по Республике Алтай, генерал-майор полиции Сергей Щёткин — начальником ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
«За плечами каждого — многолетний опыт работы на различных направлениях деятельности и предметное, фактически с самых азов, знание специфики ключевых подразделений», — заявил Колокольцев.
Ранее сообщалось, что Колокольцев представил личному составу нового главу ГУ МВД России по Забайкальскому краю Вячеслава Еговцева.