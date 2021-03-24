Колокольцев представил личному составу новых глав пяти территориальных органов внутренних дел

Глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи представил личному составу пяти территориальных органов внутренних дел новых руководителей.

Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полковник полиции Иван Бахилов назначен министром внутренних дел по Республике Адыгея, генерал-майор полиции Павел Гаврилин — начальником УМВД России по Пензенской области, полковник полиции Максим Кузнецов — начальником УМВД России по Ненецкому автономному округу, полковник полиции Александр Соловьёв — министром внутренних дел по Республике Алтай, генерал-майор полиции Сергей Щёткин — начальником ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

«За плечами каждого — многолетний опыт работы на различных направлениях деятельности и предметное, фактически с самых азов, знание специфики ключевых подразделений», — заявил Колокольцев.

Ранее сообщалось, что Колокольцев представил личному составу нового главу ГУ МВД России по Забайкальскому краю Вячеслава Еговцева.