Колокольцев представил личному составу нового главу ГУ МВД по Забайкальскому краю

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового главу ГУ МВД России по Забайкальскому краю Вячеслава Еговцева.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на МВД Медиа.

Как заявил Колокольцев, новый руководитель имеет большой практический и управленческий опыт. В течение 17 лет Еговцев занимал различные руководящие должности в региональном главке, в течение последних двух лет работал заместителем начальника полиции.

По словам министра, на новом посту Еговцеву предстоит решать задачи по обеспечению общественного порядка, защите граждан от преступлений и других правонарушений.

В декабре kp.ru сообщало, что руководителем ГУ СК по Крыму и Севастополю стал Владимир Терентьев.