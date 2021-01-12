Колокольцев представил личному составу нового главу ГУ МВД по Забайкальскому краю
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на МВД Медиа.
Как заявил Колокольцев, новый руководитель имеет большой практический и управленческий опыт. В течение 17 лет Еговцев занимал различные руководящие должности в региональном главке, в течение последних двух лет работал заместителем начальника полиции.
По словам министра, на новом посту Еговцеву предстоит решать задачи по обеспечению общественного порядка, защите граждан от преступлений и других правонарушений.
В декабре kp.ru сообщало, что руководителем ГУ СК по Крыму и Севастополю стал Владимир Терентьев.