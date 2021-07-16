Лавров заявил о сотрудничестве России и Китая по борьбе с коронавирусом

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва и Пекин ведут тесное сотрудничество в сфере борьбы с распространением коронавируса и производства вакцин.

«Мы (Россия и Китай. — RT) продолжаем поддерживать самую тесную координацию по всем вопросам, в том числе по совместному противодействию распространению COVID-19 и в области производства вакцин», — цитирует «Российская газета» выдержку из статьи Лаврова, которую он опубликовал к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Министр также подчеркнул, что рассчитывает в скором будущем возобновить с КНР полноформатное сотрудничество во всех направлениях.

Ранее Лавров заявил о беспрецедентной высоте стратегического партнёрства России и Китая.