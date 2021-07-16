Лавров: отношения между Москвой и Пекином достигли беспрецедентных высот

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о беспрецедентной высоте стратегического партнёрства России и Китая.

«Отношения между РФ и КНР достигли беспрецедентных высот, стали образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке», — передаёт ТАСС заявление Лаврова, которое он опубликовал в статье к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По его словам, ключевые положения этого международно-правового акта легли в основу сотен двусторонних документов, оказали влияние на развитие нормативной базы отношений России и Китая с третьими странами.

«Базовый российско-китайский договор позволяет и дальше развивать наше стратегическое партнёрство в гармонии с меняющимися реалиями новой эпохи», — отметил министр.

Ранее российский президент Владимир Путин оценил экономические отношения России и Китая.