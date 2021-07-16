В России закончился весенний призыв

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Весенний призыв в Вооружённые силы России, начавшийся 1 апреля, завершён, сообщили в Министерстве обороны России.
В России закончился весенний призыв
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Весенний ... призыв граждан на военную службу завершён», — передаёт РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в Вооружённые силы России, воинские формирования и органы было призвано и направлено свыше 134 тыс. человек.

По данным Минобороны, в научные и научно-производственные роты было направлено более 350 человек, а в спортивные — свыше 150.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.

В марте губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о начале весеннего призыва в Петербурге в условиях пандемии

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