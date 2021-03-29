Путин подписал указ о весеннем призыве

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который будет проходить в период с 1 апреля по 15 июля.
Путин подписал указ о весеннем призыве
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек», — говорится в тексте.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что сотрудники призывных комиссий в Севастополе и Республике Крым в ближайшее время получат вакцину от коронавирусной инфекции.

Также губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что 1 апреля начнётся третий призыв в армию.

Как отмечал военный комиссар города Сергей Качковский, все призывные пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты и подготовлены к работе с новобранцами.

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