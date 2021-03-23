Беглов рассказал о начале весеннего призыва в Петербурге в условиях пандемии

Короткая ссылка
Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что 1 апреля начнётся третий призыв в армию.
Беглов рассказал о начале весеннего призыва в Петербурге в условиях пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«До начала весеннего призыва остаётся несколько дней. Это будет уже третий призыв, который мы проводим в условиях ограничений из-за пандемии. Опыт есть, разработаны меры по обеспечению безопасности призывников. Всё должно быть сделано так же организованно, как и раньше», — подчеркнул Александр Беглов на заседании правительства Санкт-Петербурга.

Как отметил военный комиссар города Сергей Качковский, все призывные пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты и подготовлены к работе с новобранцами.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить