Беглов рассказал о начале весеннего призыва в Петербурге в условиях пандемии

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что 1 апреля начнётся третий призыв в армию.

Об этом сообщает kp.ru.

«До начала весеннего призыва остаётся несколько дней. Это будет уже третий призыв, который мы проводим в условиях ограничений из-за пандемии. Опыт есть, разработаны меры по обеспечению безопасности призывников. Всё должно быть сделано так же организованно, как и раньше», — подчеркнул Александр Беглов на заседании правительства Санкт-Петербурга.

Как отметил военный комиссар города Сергей Качковский, все призывные пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты и подготовлены к работе с новобранцами.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.