Врач прокомментировал ситуацию с некорректными результатами ПЦР-тестов

Практикующий врач, профессор доктор медицинских наук Антон Ершов рассказал, почему ПЦР-тесты могут показывать ложноположительный результат.

В беседе с Life.ru врач пояснил, что такая ситуация возможна в том случае, если в носу или ротоглотке есть фрагменты уже погибшего вируса.

«Это бывает, если человек переболел, может быть, даже несколько недель или месяца полтора тому назад, но у него остались не целые вирусные частицы, а разрушенные части вируса. В том числе РНК его разрушенное. И делаем мазок из носо- и ротоглотки и обнаруживаем там РНК. Лабораторному исследованию всё равно, это РНК живого вируса или РНК убитого вируса. И очень много таких случаев, на самом деле», — сказал специалист.

По его словам, понять, что результат теста ложноположительный, можно, если отсутствуют какие-либо симптомы болезни, а убедиться в этом — сдав два ПЦР-теста в последующие дни.

Как сообщали «Невские новости», накануне в Санкт-Петербурге 34 446 человек обследовались на коронавирус за сутки.