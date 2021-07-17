Тренер рассказал об особенностях тренировок и питания в жару

Тренер Бегового сообщества Павел Кондрашёв рассказал в беседе с RT об особенностях тренировок и питания в жаркую погоду.

По его словам, в жару работоспособность существенно снижается из-за обезвоживания, низкого артериального давления и недостаточного количества калорий.

«В жаркую погоду исключите из своего рациона жирные, копчёные продукты, а также фастфуд, наваристые супы, блюда с майонезом и другими соусами. Не стоит также употреблять алкоголь, напитки, содержащие кофеин, энергетики. Фрукты и зелень нужно употреблять в жаркую погоду, но ограничиваться только таким продуктовым набором не стоит — питание должно быть сбалансированным и в меру калорийным», — посоветовал Кондрашёв.

Он также отметил необходимость пить чистую воду, не увлекаться лимонадами и другими газированными напитками.

«Что касается тренировок, то заниматься спортом лучше или ранним утром, или уже вечером, после того как спадёт жара. Желательно выбирать место для физических упражнений или маршрут для бега таким образом, чтобы он пролегал среди деревьев — в парке или лесу. Это станет дополнительной защитой от жары и теплового удара», — рассказал специалист.

Также, по его мнению, во время тренировок на свежем воздухе не следует забывать о солнцезащитных средствах.

«Выбирая экипировку, стоит обратить внимание на одежду светлых тонов, которая имеет систему влагоотвода: тело лучше дышит, дольше сохраняет сухость и защищено от солнечных лучей. Обязательно на пробежку надевать кепку или козырёк, очки тоже не будут лишними. Выбирайте одежду из дышащих тканей, в меру свободную, чтобы избежать дискомфорта и натирания», — подчеркнул тренер.

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