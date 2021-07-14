Метеоролог рассказал, когда аномальная жара покинет Россию

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал ситуацию с жарой, которая установилась в столичном и других регионах России.

В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что рекордный показатель температур в столице был побит 13 июля.

Предыдущий температурный показатель в +32,6 °С был зафиксирован 13 июля 1936 года.

«Величина температурного отклонения от среднего в Подмосковье — 7—10 °С. Это очень значительная величина», — сказал Шувалов.

Он отметил, что в выходные, 17 и 18 июля, могут быть локальные дожди, но они не принесут свежести.

При этом снижение температурных показателей до +22...+27 °С ожидается на следующей неделе, добавил он.

Как ранее сообщало URA.RU, МЧС предупредило жителей Тюменской области о резком ухудшении погоды.