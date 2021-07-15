В Приморье на строительство медучреждений планируют выделить более 6 млрд рублей

В Приморье построят новые больницы и поликлиники в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Всего в 2021—2025 годах на данные цели планируется выделить 6,4 млрд рублей.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

На эти средства из федерального бюджета запланировано строительство 28 новых медицинских объектов, из которых 13 — быстровозводимые: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в самых отдалённых населённых пунктах края.

Капитальный ремонт проведут в 124 объектах от Владивостока до Хасанского района.

Также для медучреждений закупят 343 санитарных автомобиля и 356 единиц медицинского оборудования — аппараты МРТ, КТ, флюорографы, маммографы.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в 2021 году в Татарстане планируют построить и капитально отремонтировать 50 фельдшерско-акушерских пунктов.