В Приморье на строительство медучреждений планируют выделить более 6 млрд рублей

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В Приморье построят новые больницы и поликлиники в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Всего в 2021—2025 годах на данные цели планируется выделить 6,4 млрд рублей.
В Приморье на строительство медучреждений планируют выделить более 6 млрд рублей
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

На эти средства из федерального бюджета запланировано строительство 28 новых медицинских объектов, из которых 13 — быстровозводимые: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в самых отдалённых населённых пунктах края.

Капитальный ремонт проведут в 124 объектах от Владивостока до Хасанского района.

Также для медучреждений закупят 343 санитарных автомобиля и 356 единиц медицинского оборудования — аппараты МРТ, КТ, флюорографы, маммографы.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в 2021 году в Татарстане планируют построить и капитально отремонтировать 50 фельдшерско-акушерских пунктов.

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