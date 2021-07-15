В Приморье на строительство медучреждений планируют выделить более 6 млрд рублей
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
На эти средства из федерального бюджета запланировано строительство 28 новых медицинских объектов, из которых 13 — быстровозводимые: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в самых отдалённых населённых пунктах края.
Капитальный ремонт проведут в 124 объектах от Владивостока до Хасанского района.
Также для медучреждений закупят 343 санитарных автомобиля и 356 единиц медицинского оборудования — аппараты МРТ, КТ, флюорографы, маммографы.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в 2021 году в Татарстане планируют построить и капитально отремонтировать 50 фельдшерско-акушерских пунктов.