Российские IT-проекты получат гранты на развитие на сумму 3,8 млрд рублей

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России объявляет о старте грантовых конкурсов для IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения.
Российские IT-проекты получат гранты на развитие на сумму 3,8 млрд рублей
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Как уточнили в ведомстве, в этом году общая сумма поддержки составила 3,8 млрд рублей, а условия получения грантов стали проще.

Отмечается, что IT-компании могут претендовать на гранты от 20 млн до 300 млн рублей, при этом теперь эта мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов.

Принять участие в конкурсе могут компании-разработчики без ограничения по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы и спин-оффы.

Для компаний, внедряющих российские IT-решения, размер грантовой поддержки составляет от 120 млн до 300 млн рублей.

«Наша задача — сделать гранты понятным и удобным инструментом поддержки и преодолеть стереотип, что получить их сложно или даже невозможно. Благодаря общению с компаниями и проделанной Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) работе над ошибками получить гранты на развитие IT-проектов и цифровизацию компаний стало проще», — отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

По словам главы РФРИТ Александра Павлова, на протяжении конкурсного отбора фонд будет проводить разъясняющие вебинары.

«Эксперты фонда помогут компаниям определить, подходит ли им эта мера поддержки, расскажут, как быстро и корректно подготовить комплект документов, и ответят на другие актуальные вопросы», — уточнил он.

Ранее Максим Паршин в беседе с RT на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал о мерах, которые принимает ведомство, для поддержки IT-компаний.

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