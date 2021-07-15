В России третий день подряд фиксируют максимум смертей от коронавируса

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Максимум смертей за одни сутки от коронавирусной инфекции фиксируется в России третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.
В России третий день подряд фиксируют максимум смертей от коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Так, за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончался 791 человек. Накануне число жертв составляло 786. 

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается.

По его словам, «мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что ещё больше ставит под угрозу жизни людей, средства к существованию и прочное глобальное восстановление».

Он отметил, что пандемия пока «не закончилась нигде».

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.

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