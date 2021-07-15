В Госдуме рассказали подробности проекта о штрафах за выброшенных питомцев

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, автор законопроекта, предусматривающего введение штрафов за оставление домашних животных без владельца, в беседе с RT объяснил, для чего нужен этот закон.

«Он нужен, потому что у нас очень хороший закон, объективно очень хороший закон об ответственном обращении с животными, который вводит правила обращения с братьями нашими меньшими. В том числе и то, что их нельзя выбрасывать на улицу, нельзя от них избавляться, их нельзя мучить в цирках, зоопарках, над ними нельзя издеваться и прочее. Но, как и любой закон, он это постулирует, а санкций не содержит. За нарушение санкции необходимо было предусмотреть в соответствующем кодексе, в данном случае — в Кодексе об административных правонарушениях. Мы эти санкции предусмотрели», — рассказал депутат.

По его словам, теперь за нарушение закона будут серьёзные штрафы.

«За выброшенных животных — до 30 тыс. рублей. За издевательства над ними в цирках, зоопарках — до 200 тыс. рублей... Это суммы, которые будут ощутимы, и понятно, что второй раз человек на такой штраф не захочет попадать. Поэтому мы считаем, что эта мера давно назревшая, эффективная», — заключил Бурматов.

Ранее в Госдуму внесли проект о штрафах за выброшенных питомцев.