В Госдуму внесли проект о штрафах за выброшенных питомцев

Законопроект, предусматривающий введение штрафов за оставление домашних животных без владельца, внесён в Государственную думу. Об этом сообщили в пресс-службе думского комитета по госстроительству и законодательству.

Как сообщает ТАСС, проект поправок в КоАП внесли председатели комитетов по государственному строительству и по экологии Павел Крашенинников и Владимир Бурматов.

Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается штрафовать граждан на сумму до 3 тыс. рублей, должностных лиц — до 15 тыс. рублей, юрлиц — до 30 тыс. рублей.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния им может грозить штраф до 15 тыс., 30 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Ранее юрист и зоозащитница Светлана Зиберт в беседе с Nation News прокомментировала предлагаемые депутатами меры за незаконное использование животных, в том числе в коммерческой деятельности.