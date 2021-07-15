В Госдуму внесли проект о штрафах за выброшенных питомцев

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Законопроект, предусматривающий введение штрафов за оставление домашних животных без владельца, внесён в Государственную думу. Об этом сообщили в пресс-службе думского комитета по госстроительству и законодательству.
В Госдуму внесли проект о штрафах за выброшенных питомцев
  • Pixabay

Как сообщает ТАСС, проект поправок в КоАП внесли председатели комитетов по государственному строительству и по экологии Павел Крашенинников и Владимир Бурматов.

Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается штрафовать граждан на сумму до 3 тыс. рублей, должностных лиц — до 15 тыс. рублей, юрлиц — до 30 тыс. рублей.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния им может грозить штраф до 15 тыс., 30 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Ранее юрист и зоозащитница Светлана Зиберт в беседе с Nation News прокомментировала предлагаемые депутатами меры за незаконное использование животных, в том числе в коммерческой деятельности.

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