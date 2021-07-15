Путин назвал поправки к Конституции достойным ответом на новые вызовы

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Внесённые в Конституцию России летом 2020 года поправки стали достойным ответом на новые вызовы, написал президент Владимир Путин в телеграмме читателям научно-популярного комментария к основному закону страны.
Путин назвал поправки к Конституции достойным ответом на новые вызовы
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Он отметил, что Конституция — это «не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ», который «обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей».

«В 2020 году в России произошли важные конституционные преобразования. Они отразили консолидированную волю российского народа, стали достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, документ определяет фундаментальные принципы государства, а также позволяет на современном уровне обеспечить условия для устойчивого развития демократического, суверенного и социального государства.

Ранее Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом, которым определяются все положения обновлённой Конституции.

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