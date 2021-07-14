В Москве суд арестовал 42 человека после массовой драки у метро «Кузьминки»
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда.
«В суд поступили 42 протокола в отношении задержанных... им назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток», — заявили в суде.
Ранее МВД России сообщило о задержании 103 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
Как сообщал Life.ru, участники драки в Кузьминках выбегали на дорогу, а также мешали автомобилистам и пешеходам.