В Москве суд арестовал 42 человека после массовой драки у метро «Кузьминки»

В Москве суд назначил административный арест на 15 суток 42 лицам, задержанным за участие в массовой драке возле станции метро «Кузьминки».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда.

«В суд поступили 42 протокола в отношении задержанных... им назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток», — заявили в суде.

Ранее МВД России сообщило о задержании 103 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

Как сообщал Life.ru, участники драки в Кузьминках выбегали на дорогу, а также мешали автомобилистам и пешеходам.