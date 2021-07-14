Эпидемиолог прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию со стабилизацией заболеваемости коронавирусом в Москве и его распространением в регионах.
Эпидемиолог прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19
  • РИА Новости

Горелов заявил, что на данный момент столица составляет только четверть от заболевших новой коронавирусной инфекцией по России, а основной прирост инфицирования идёт с регионов.

«Если мы не будем привержены к вакцинации, не сформируем подушку безопасности в 60—70% населения, то, к сожалению, осенью будет очередной подъём», — отметил он.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от коронавируса.

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