Минтруд назвал порядок получения выплаты на детей школьного возраста
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Минтруда.
«Только безналично, на карту любой платёжной системы», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что для единовременной выплаты не потребуется заводить карту «Мир».
По данным ведомства, большинство российских семей с детьми школьного возраста получат единовременную выплату 16 августа.
При этом заявления на выплату можно будет направить в Пенсионный фонд с 15 июля.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста.
В Московской области, как сообщал телеканал «360», также рассказали о выплатах на новорождённых в 2020 году.