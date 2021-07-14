Минтруд назвал порядок получения выплаты на детей школьного возраста

Министерство труда и социальной защиты сообщило, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста можно получить только безналично на карту любой платёжной системы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минтруда.

«Только безналично, на карту любой платёжной системы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для единовременной выплаты не потребуется заводить карту «Мир».

По данным ведомства, большинство российских семей с детьми школьного возраста получат единовременную выплату 16 августа.

При этом заявления на выплату можно будет направить в Пенсионный фонд с 15 июля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста.

В Московской области, как сообщал телеканал «360», также рассказали о выплатах на новорождённых в 2020 году.