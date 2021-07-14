В Минтруде рассказали о сроках получения выплат на школьников

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Большинство российских семей с детьми школьного возраста получат единовременную выплату 16 августа. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день», — приводит ТАСС его слова.

В Минтруде отметили, что заявления на выплату можно будет направить в Пенсионный фонд с 15 июля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми. 

В Московской области, как сообщал телеканал «360», также рассказали о выплатах на новорождённых в 2020 году.

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