Юрист прокомментировал правила получения выплаты на школьников

Управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев напомнил о правилах получения единовременной выплаты на школьников в 2021 году.

Об этом сообщает Life.ru.

«Тут стоит отметить, что выплаты будут проводиться на каждого ребёнка в семье. Но надо учитывать, что это не ежемесячное пособие, а единоразовая мера поддержки», — пояснил Алексей Гавришев.

Речь идёт о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей. Деньги положены всем семьям, где есть дети школьного возраста, начиная с шести лет. Даже если ребёнок не пошёл в школу в этом году, пособие на него всё равно выплатят. Это касается детей, которым исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о выплатах на новорождённых в 2020 году.