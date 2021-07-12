Юрист прокомментировал правила получения выплаты на школьников

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Управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев напомнил о правилах получения единовременной выплаты на школьников в 2021 году.
Юрист прокомментировал правила получения выплаты на школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«Тут стоит отметить, что выплаты будут проводиться на каждого ребёнка в семье. Но надо учитывать, что это не ежемесячное пособие, а единоразовая мера поддержки», — пояснил Алексей Гавришев.

Речь идёт о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей. Деньги положены всем семьям, где есть дети школьного возраста, начиная с шести лет. Даже если ребёнок не пошёл в школу в этом году, пособие на него всё равно выплатят. Это касается детей, которым исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о выплатах на новорождённых в 2020 году.

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