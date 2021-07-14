В Псковской области обнаружили массовое захоронение жертв нацистов
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«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения... массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны», — сообщает пресс-служба СК России.
Отмечается, что местонахождение было установлено благодаря архивной работе, проделанной псковской учительницей и школьниками.
По предварительной информации, в земле может находиться несколько тысяч человек, убитых фашистами с 1941 по 1943 год.
Ранее сообщалось, что на Кубани нашли останки жертв фашистов.
В мае под Новгородом было найдено массовое захоронение убитых фашистами граждан.