В Псковской области обнаружили массовое захоронение жертв нацистов

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Следственный комитет России по Псковской области сообщил о начале проверки по факту обнаружения в деревне Борки Невельского района массового захоронения жертв нацистов.
В Псковской области обнаружили массовое захоронение жертв нацистов
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения... массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны», — сообщает пресс-служба СК России.

Отмечается, что местонахождение было установлено благодаря архивной работе, проделанной псковской учительницей и школьниками.

По предварительной информации, в земле может находиться несколько тысяч человек, убитых фашистами с 1941 по 1943 год.

Ранее сообщалось, что на Кубани нашли останки жертв фашистов.

В мае под Новгородом было найдено массовое захоронение убитых фашистами граждан.

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