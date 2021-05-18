Под Новгородом найдено массовое захоронение убитых фашистами граждан

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В окрестностях деревни Вдицко Новгородской области обнаружено массовое захоронение мирных граждан, убитых фашистами во время оккупации региона в годы Великой Отечественной войны, сообщает Следственный комитет России.
Под Новгородом найдено массовое захоронение убитых фашистами граждан
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«Обнаружено ранее неисследованное массовое захоронение мирных граждан, в том числе женщин и детей, уничтоженных нацистскими карателями в годы оккупации региона», — говорится в сообщении.

Эксперты провели эксгумацию останков более 190 человек, включая детей, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения пола и возраста погибших, а также наличия повреждений, причин и давности наступления смерти.

СК также начал архивную работу по выявлению обстоятельств преступлений нацистов в районе обнаруженного захоронения.

Ранее сообщалось, что СК прорабатывает вопрос создания совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны.

В конце января в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей в ходе оккупации 1942—1943 годов.

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