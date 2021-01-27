СК возбудил дело о геноциде жителей Кубани в 1942—1943 годах

Следственными органами Следственного комитета по Краснодарскому краю на основании архивных материалов управления ФСБ России по краю возбуждено уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей на территории Краснодарского края в ходе оккупации 1942—1943 годов.

«В период с августа 1942 года по октябрь 1943 года в ходе оккупации немецкие захватчики при содействии пособников зверски расправлялись с мирными жителями», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что жертвами оккупантов становились в том числе пожилые люди, дети и женщины.

Также сообщается, что целью расследования является установление конкретных лиц, причастных к уничтожению мирных граждан.

27 ноября 2020 года в Севастополе обнаружили место массового захоронения мирного населения времён Великой Отечественной войны. Оно расположено на территории Максимовой дачи.