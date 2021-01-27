СК возбудил дело о геноциде жителей Кубани в 1942—1943 годах
- РИА Новости
«В период с августа 1942 года по октябрь 1943 года в ходе оккупации немецкие захватчики при содействии пособников зверски расправлялись с мирными жителями», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что жертвами оккупантов становились в том числе пожилые люди, дети и женщины.
Также сообщается, что целью расследования является установление конкретных лиц, причастных к уничтожению мирных граждан.
27 ноября 2020 года в Севастополе обнаружили место массового захоронения мирного населения времён Великой Отечественной войны. Оно расположено на территории Максимовой дачи.