В Севастополе нашли место массового захоронения мирного населения времён войны

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В Севастополе обнаружили место массового захоронения мирного населения времён Великой Отечественной войны. Оно расположено на территории Максимовой дачи.
В Севастополе нашли место массового захоронения мирного населения времён войны
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Останки обнаружены на основании рассекреченных архивных данных регионального УФСБ России.

Как заявили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю, в рамках уголовного дела о геноциде на месте захоронения проводятся масштабные работы по извлечению останков. К работе привлекли поисковый отряд «Долг».

К настоящему времени проведено пять осмотров с использованием современной криминалистической техники. Останки направлены на медико-криминалистическую экспертизу. Ведётся архивная и поисковая работа.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Калужской области возбудили дело по факту обнаружения захоронения времён войны.

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