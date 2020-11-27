В Севастополе нашли место массового захоронения мирного населения времён войны
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Останки обнаружены на основании рассекреченных архивных данных регионального УФСБ России.
Как заявили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю, в рамках уголовного дела о геноциде на месте захоронения проводятся масштабные работы по извлечению останков. К работе привлекли поисковый отряд «Долг».
К настоящему времени проведено пять осмотров с использованием современной криминалистической техники. Останки направлены на медико-криминалистическую экспертизу. Ведётся архивная и поисковая работа.
Ранее «Взгляд» сообщал, что в Калужской области возбудили дело по факту обнаружения захоронения времён войны.