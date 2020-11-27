В Севастополе нашли место массового захоронения мирного населения времён войны

В Севастополе обнаружили место массового захоронения мирного населения времён Великой Отечественной войны. Оно расположено на территории Максимовой дачи.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Останки обнаружены на основании рассекреченных архивных данных регионального УФСБ России.

Как заявили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю, в рамках уголовного дела о геноциде на месте захоронения проводятся масштабные работы по извлечению останков. К работе привлекли поисковый отряд «Долг».

К настоящему времени проведено пять осмотров с использованием современной криминалистической техники. Останки направлены на медико-криминалистическую экспертизу. Ведётся архивная и поисковая работа.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Калужской области возбудили дело по факту обнаружения захоронения времён войны.