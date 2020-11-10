В Калужской области возбудили дело по факту обнаружения захоронения времён войны

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В Калужской области нашли массовое захоронение на месте расстрелов мирных жителей времён Великой Отечественной войны. СК возбудил уголовно дело.
В Калужской области возбудили дело по факту обнаружения захоронения времён войны
  • РИА Новости

Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на сообщение Следственного комитета.

Следователи Калужской области расследуют преступление по статье «Убийство двух или более лиц», в рамках которого в Барятинском районе области проводятся следственные действия на месте захоронения мирных жителей, убитых в первые годы Великой Отечественной войны.

«В ходе изучения рассекреченных архивных документов о карательной деятельности немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона следователи получили информацию о происходивших в январе 1942 года расстрелах мирного населения в районе деревни Крюково. Из показаний очевидцев и их родственников узнали примерные ориентиры места захоронения. Установить точные координаты помогла криминалистическая техника», — отметили в СК.

В сентябре телеканал «360» сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту массового захоронения времён Великой Отечественной войны, обнаруженного в Луге под Санкт-Петербургом.

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