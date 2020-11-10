В Калужской области возбудили дело по факту обнаружения захоронения времён войны

В Калужской области нашли массовое захоронение на месте расстрелов мирных жителей времён Великой Отечественной войны. СК возбудил уголовно дело.

Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на сообщение Следственного комитета.

Следователи Калужской области расследуют преступление по статье «Убийство двух или более лиц», в рамках которого в Барятинском районе области проводятся следственные действия на месте захоронения мирных жителей, убитых в первые годы Великой Отечественной войны.

«В ходе изучения рассекреченных архивных документов о карательной деятельности немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона следователи получили информацию о происходивших в январе 1942 года расстрелах мирного населения в районе деревни Крюково. Из показаний очевидцев и их родственников узнали примерные ориентиры места захоронения. Установить точные координаты помогла криминалистическая техника», — отметили в СК.

В сентябре телеканал «360» сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту массового захоронения времён Великой Отечественной войны, обнаруженного в Луге под Санкт-Петербургом.